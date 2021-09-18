CHP'li Ünal Çeviköz Mavi Vatan'ı hedef aldı

- Mavi Vatan söylemi, AK Parti iktidarının dış politikayı askerileştirme ve dış politikayı biraz daha agresif bir hale getirmesine yardımcı olan bir söylem gibi. Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir konsept, bir kavram gibi.

Çeviköz, Mavi Vatan politikasının saldırgan ve yayılmacı algısı yarattığını savundu:

- Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız. Bu da bölge ülkeleri tarafından saldırganlık olarak algılandı.

Karar TV'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin kuvvet kullandığı Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Karabağ politikalarına da karşı çıktı