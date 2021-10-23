CHP'li Ünal Çeviköz büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular

Türkiye'nin Libya'da sınırı aştığını, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını, Karabağ'a 'cihatçı' gönderdiğini, Doğu Akdeniz'i gerdiğini söyleyen ve son olarak Mavi Vatan kavramını hedef alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 10 ülkenin büyükelçisinin çağrısını savundu.

Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır.Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum.Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir. — Ünal Çeviköz (@UnalCevikoz) October 23, 2021

Çeviköz, ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." dedi.