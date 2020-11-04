CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
Özkan kendisiyle temaslı olanların önlem almasını istedi
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandı.
Özkan, Twitter’dan yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.
Özkan şunları kaydetti:
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 3, 2020
Sağlıcakla kalın.
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