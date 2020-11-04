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CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı

Özkan kendisiyle temaslı olanların önlem almasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandı.

Özkan, Twitter’dan yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.

Özkan şunları kaydetti:

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın.

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