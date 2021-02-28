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CHP'li Tanal: 28 Şubat olmasaydı iktidardaydık

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarından birinin CHP olduğunu savundu. Tanal, o dönem CHP’nin yükselişte olduğunu, post modern darbe sonucu partisinin iktidara gelişinin engellendiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinin 24. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"24. yılında 28 Şubat darbesini tekrar lanetliyorum!" diyerek sözlerine başlayan Tanal, 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarından birinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olduğunu öne sürdü.

O yıllarda CHP’nin bir yükseliş içinde olduğunu söyleyen Tanal, "Post modern darbeyle, yükselişteki CHP'nin iktidara gelişi engellendi" dedi.

YeniŞafak

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