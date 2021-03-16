CHP'li Sinop Belediyesi'ni aile şirketine çevirmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" şeklindeki sözleri belediye başkanları tarafından uygulanmıyor.

CHP'li belediyelerde yaşanan torpil skandallarının yeni adresi bu kez Sinop Belediyesi oldu.

Belediyede görev yapan 3 ayrı müdürlükte çalışan kişilerin üçünün de soyadının 'Sipahi' olduğu ortaya çıktı.

Belediyenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mali Hizmetler Müdürünün İbrahim Sipahi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürünün Turgut Sipahi, Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürünün ise Özgül Sipahi olduğu görüldü.

3 MÜDÜRLÜK BİRDEN VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde, Ayşe Güven isimli çalışana 3 müdürlük verildiği belirlenmişti. Güven'in, aynı belediyede hem Özel Kalem Müdürü hem Halkla İlişkiler Müdürü hem de Muhtarlık İşleri Müdürü görevini yürüttüğü tespit edilmişti.