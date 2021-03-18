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CHP'li Selin Sayek Böke'nin Gergerlioğlu yası

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan milletvekilliği düşürüldü. Karara CHP'lilerden çok sert tepkiler gelirken, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan milletvekilliği düşürüldü.

HDP'ye en büyük destek ise gizli ittifak ortakları CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'lileri arayarak üzüntüsünü dile getirdi. CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise ağlamamak için kendisine zor engel oldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM..."

CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de konuşan Böke, "Yani çok üzgünüm. Ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor yaşananlar normal değil. Demokrasiye sahip çıkarsak bu ülkenin potansiyelini aydınlık bir geleceğe taşımamız mümkün." dedi.

Böke'nin açıklamasının ardından programın moderetörü, Böke'ye "Çok duygulandığınızı görüyorum." derken Böke de "Öyle hissediyorum." şeklinde yanıt verdi.

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