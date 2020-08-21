CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan açıklamalar

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, doğal gaz bulunmasının halka bir faydasının olmadığını savundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken kendisine oy verenleri Atatürk heykelleri yaparak avutan CHP’den akla zarar bir açıklama geldi.

Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde doğal gaz rezervi bulmuş olma ihtimali bütün vatandaşları sevindirirken ana muhalefet partisinden ‘bu kadar da olmaz’ dedirten çıkışlar geldi.

İŞTE CHP KAFASI❗️



CHP'li Selin Sayek Böke, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının halka hiçbir faydasının olmayacağını iddia etti. Böke, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim.'' dedi.#MüjdelerOlsun #MüjdeliCuma pic.twitter.com/ShfzuzF3NJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 21, 2020

CHP’nin kendi ülkesine yabancı Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yine CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı canlı yayında tuhaf açıklamalarda bulundu.

Söz konusu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjde ve Türkiye’nin Akdeniz veya Karadeniz’de bulduğu iddia edilen doğal gaz rezervi konuşuldu.

Böke’den ‘yuh’ dedirten sözler

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, söylediği sözlerle ‘pes’ dedirtti.

Doğaz gaz bulunmasının halka bir faydasının olmayacağını iddia eden Böke şu skandal hezeyanlarda bulundu;

"Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır."