CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yeni makam aracı almanın peşinde

CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi borç batağına saplanmışken kiraladığı lüks araca yaptığı masrafla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şu sıralar kullandığı milyonlarca TL’lik lüks makam otomobiline de burun kıvıran Genç, yeni makam arabasını almanın peşinde.

Sarıyer Belediyesi’nin borcuna bir yenisi daha eklenecek. Sahibi olduğu piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan Audi A8 L’dan sıkılan Genç, belediyenin bütçesinden arabaya harcama yapmak için kolları sıvadı.

Diğer taraftan geçmişten bu zamana gelen vatandaşın parasını araçlara harcama sevdasının da aslında usulsüz olduğu ortaya çıktı. Meclisi eleştiri yağmuruna tutup kendi gösterişinden eksik kalmayan CHP’li ismin Taşıtlar Kanunu’na aykırı hareket ettiği belirlendi.

TAŞITLAR KANUNU’NDA AÇIKÇA YAZIYOR

Taşıtlar Kanunu’nda yer alan maddelere göre yabancı taşıtların kiralanmasının yasaklanması şu şekilde açıklanmıştır: “Kiralama yoluyla taşıt edinimi de 237 sayılı Kanun’a istinaden yayımlanan 237 sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de düzenlenmiştir.

Söz konusu mevzuata göre; Kanuna ekli cetvelde sayılanlar (bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar) dışındakiler tarafından ve sadece hizmet amaçlı olarak kullanılmak amacıyla satın alma veya kiralama yoluyla edinilebilecek taşıtların motor hacminin 1600 cc’yi geçmesi veya yabancı menşeli taşıt olması yasal olarak mümkün değildir.”

Halkın parasıyla 3 milyon TL’lik

A8 Long’a binen CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in PİŞKİN cevabı;

🔴‘’ Oğlum A8 eskidi artık yenisini alıyorum..!’’#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/9h971yiqz6 — Cengiz Alçayır (@yerelkulis) April 10, 2021

Kaynak: Ulushaber.com.tr