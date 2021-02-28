CHP'li Sancar parti üyeliğinden istifa etti

CHP'de istifaların önüne geçilemiyor. 3 milletvekilinin ardından 4'üncü istifa Denizli Milletvekili Teoman Sancar'dan geldi.

İstifa kararını sosyal medya hesabından kısa bir açıklama ile duyuran Sancar "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

CHP'den bir istifa daha

Sancar daha önce CHP'den istifa etmeyeceğini açıklayan 17 milletvekilinden biriydi. İstifa söylentilerini de yalanlamıştı. İstifa iddiaları için "deli saçması" demişti.

Sancar, tüm bu gelişmelere ve açıklamalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı.

Sancar'ın kısa süre içerisinde kameraların karşısına geçerek istifasının gerekçelerini açıklaması bekleniyor.

CHP'nin sandalye sayısı 135'e düştü

Sancar'ın istifası ile birlikte akıllara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi katılacak?" sorusu da geldi.

Sancar henüz bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadı. Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifası ile birlikte CHP'nin sandalye sayısı 135'e düştü.