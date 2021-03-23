CHP'li Recep Gürkan'ın görüntülerini çeken gazeteciye işkence

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldırdığı görüntüleri çeken gazeteci Şükrü Benli, görüntüleri kendisinden almak isteyenlerce kaçırıldığını ve işkenceye maruz bırakıldığını anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Benli, "Senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili neler diyeceksin merakla bekliyorum" dedi.

azeteci Şükrü Benli, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimini kutlayıp skandal görüntülere imza atan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın görüntülerini yayınlamasının ardından şiddete maruz kalmıştı.

Görüntüleri kendisinden almak isteyenlerce kaçırıldığını ve işkenceye maruz bırakılan Benli, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde Türkiye’den gelen kişilerce Aralık 2018 yılında kaçırıldığını ve üç gün boyunca işkenceye maruz bırakıldığını ve cinsel tacize uğradığını söyledi.

"Çırılçıplak soyuldum 3 saate yakın insanlık dışı uygulamayı gördüm"

Benli, başına gelenleri şöyle anlattı: "Çektiğim o malum video sonrası başıma beklenmedik ve insanlık dışı bir takım olaylar geldi. O videoyu benden alabilmek için Svilengrad’ta bana abi diyen bazı kişiler tarafından kentinde kaçırılarak bir köy evine götürüldüm.

Orda çırılçıplak soyularak 3 saate yakın her türlü insanlık dışı uygulamayı gördüm. O üç saatin içerisinde de konu tümüyle Edirne Belediye Başkanı ile ilgiliydi. Onunla ilgili yazı yazmamam, bu görüntüleri bir yerlerde paylaşmamam ve görüntüleri onlara vermemle ilgiliydi.

"Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler"

Çırılçıplak bir haldeyim. Sen nasıl yazarsın, 'nasıl böyle şeyler gündeme getirirsin Edirne Belediye Başkanı hakkında' diye sırtıma, özellikle de böbreklerime yumruklar atıldı.

Doğruları da yanlışları da yazdığımı söyledim ama ’yanlışlar fazla olduğu için birilerinin gözüne batıyorum’ dedim. ’Hayır’ dediler. ’Sen bundan sonra hiç yazmayacaksın, bunun bedelini böyle ödetiriz’ dediler.

Askıdayken cinsel organıma elektrik verdiler. ’Özür dileyeceksin Edirne Belediye Başkanından, affetmesini isteyeceksin ondan’ dediler.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kendisine yapılan işkence ve cinsel tacizle ilgili gözaltılar olduğunu anlatan Benli, "Biri firari, 4 kişinin gözaltına alındı. Oradan Edirne Cezaevi’ne sevk edildi ve 21 ay tutuklu kaldı. En son mahkeme Aralık ayındaydı. Tutukluluk göz önüne alınarak savıcının itirazına rağmen tahliye edildiler. Dosyada eksik kalan benim ifademle ilgili" dedi.

Kılıçdaroğlu'na seslendi: Diyeceklerini merakla bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Benli, uzun yıllar CHP’de aktif görev aldığını sözlerine ekleyerek, "Beni yazılarımdan paylaşımlarım nedeniyle gıyabımda partiden ihraç ettiler. CHP’nin Genel Başkanı grup konuşmalarında veya basın toplantılarında dile getirdiği bir olay var.

Gazetecilere çok önem verir, gazetecileri ön planda tutar. Evet Kılıçdaroğlu, hadi bakalım senin belediye başkanının bana yaptırdığı bu olayla ilgili, başıma gelenlerle ilgili bir gazeteciyim ben de. Bu konuda neler diyeceksin merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.