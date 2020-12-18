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CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler

CHP'li Özgür Özel, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarını unutturmak için Başkan Erdoğan hakkında haddi aşan ifadeler kullandı. Özel'e AK Parti'den yanıt gecikmedi.

Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör bozuntusu' ifadelerini kullanan CHP'li Özel'e sosyal medyada #HadsizÖzgürÖzel başlığı ile tepki yağdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı. Özgür Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadesinde bulundu. Özgür Özel'in hadsiz sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar, Özel'e "diktatör istiyorsan kendi partine bak" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.

 

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