CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler

Partisinin teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör bozuntusu' ifadelerini kullanan CHP'li Özel'e sosyal medyada #HadsizÖzgürÖzel başlığı ile tepki yağdı.

CHP’li Özgür Özel, TBMM’de skandal açıklamalarda bulundu



🔹Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunan Özel, “Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadelerinde bulundu. pic.twitter.com/7Bt3Cjlgto — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 18, 2020

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı. Özgür Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadesinde bulundu. Özgür Özel'in hadsiz sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Diktatör var" diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" dedi. Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar, Özel'e "diktatör istiyorsan kendi partine bak" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Yazıklar olsun!" sözleriyle yine haddini aştı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadesinde bulundu.

Bülent Turan'dan Özgür Özel'e sert tepki



🔹Turan, Başkan Erdoğan'a "diktatör bozuntusu" diyen CHP'li Özel'e "Çok da ciddiye almayın! Müptezelin Sn @RTErdogan'a “diktatör” demesi bizim için şereftir!" dedi



Özel’e tepki için başlatılan #HadsizÖzgürÖzel tagı, gündeme yerleşti pic.twitter.com/JRRVJTPGo6 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 18, 2020

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan yanıt geldi. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Diktatör var diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur!" ifadelerine yer verdi.