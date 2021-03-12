CHP'li Özgür Özel Batı'nın fakir ülkelere aşı vermemesini AK Parti'ye bağladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dünyadaki koronavirüs aşısı eşitsizliğinden bahsetti. Bu konuyu da AK Parti iktidarına bağlamayı başaran Özel, "Her birimiz önce bu ülkedeki bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yönetimi değiştirmeliyiz. Sonra da dünyanın bu düzeninin değişmesi için Türkiye'nin yeni iktidarının bu haksızlıklarla mücadele etmesi lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özür Özel, dün TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs salgınında bir yılın sonuna gelindiğini ifade eden Özel, dünyadaki aşı eşitsizliğine dikkat çekti.

''Her birimiz önce bu ülkedeki bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için bu iktidarı değiştirmeli. Sonra dünyadaki bu düzeni değiştirmek için yeni iktidarı kurmalıyız''



🔹CHP’li Özgür Özel, Batı’nın fakir ülkelere koronavirüs aşısı vermemesini Ak Parti iktidarına bağladı. pic.twitter.com/Sew1XSDAix — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 12, 2021

"İnsanlığın öldüğü noktadayız. Kıtadan kıtaya füze atmak marifet değil, virüsü engellemek marifet." diyen Özel, yoksul ülkelerin aşı formülü talebinin İngiltere, İsviçre, AB üyeleri tarafından veto edilmesine tepki gösterdi. Özel, bu ülkelerin aşı satmak için böyle bir talebi bile kabul etmediğini söyledi.

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Sözlerinin devamında bu eşitsizliği de AK Parti yönetimine bağlamayı başaran Özel, "Her birimiz önce bu ülkedeki bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için yönetimi değiştirmeliyiz. Sonra da dünyanın bu düzeninin değişmesi için Türkiye'nin yeni iktidarının bu haksızlıklarla mücadele etmesi lazım" ifadesini kullandı.