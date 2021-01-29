CHP'li Özgür Nas'tan kadrolaşma itirafı!

İBB’deki kadrolaşma CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın itirafıyla gözler önüne serildi. 70 bin kişi İBB’de işe girmek için sıra beklerken, Nas’ın “100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi ima ediyor) 15” sözleri tepki çekti.

İBB'deki kadrolaşma CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın itirafıyla gün yüzüne çıktı



🔹70 bin kişi İBB’de işe girmek için beklerken, Özgür Nas’ın "100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri 15” sözleri büyük tepki topladı.pic.twitter.com/yJmMAG4sfN — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadrolaşma planı deşifre oldu. İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi.

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Nas, Büyükşehir Belediyesi'ne alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığını, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini anlattı. Nas, toplantıda yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi.