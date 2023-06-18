CHP'li Özgür Ceylan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu!

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Çanakkale’de muhalif Millî Eğitim personeline yönelik uygulanan baskıları gündeme getirdi.

Özgür Ceylan Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçelerindeki iki Millî Eğitim mensubuna sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti. Özgür Ceylan, “Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, cezalandırma aracı olarak kullanılıyor. Yapılan sözde şikâyetler ile iktidar karşıtı söylemler, “Valilik Oluru” ile cezalandırılıyor” ifadelerini kullandı.

"Toplumun tamamını kucaklayın"

Özgür Ceylan Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Eğitim-İş üyesi bir memurun, akaryakıt zamlarıyla ilgili bir paylaşıma yorum yaptığı için açığa alınıp hakkında soruşturma başlatıldığını, yine Eğitim-İş üyesi Bozcaada’da görevli bir öğretmen hakkında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret içeren sözlerini paylaştığı gerekçesi ile soruşturma açıldığını belirterek, “Anlayacağınız iktidara yönelik hiçbir eleştiri cezasız kalmıyor." dedi.

CHP’li Özgür Ceylan seçimin bittiğini hatırlatırken, “Artık toplumun tamamını kucaklayın” diyerek soruşturmaların takipçisi olacağını da ifade etti.