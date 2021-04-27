CHP'li Mustafa Balbay'dan skandal sözler
Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.
Habertürk ekranlarında skandal bir konuşma gerçekleşti. Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, "ABD ve Türkiye bir olup Suriye'de eğit donat anlaşması yaptı. Suriye'nin teröristlerini alıp Türkiye'de eğittik." dedi.
Bu sözler üzerine Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Türkiye teröristleri eğitmiştir diyemezseniz." diyerek tepki gösterdi.
Balbay, "Türkiye'nin eğittiği insanlar Suriye'ye gidip terör örgütüne katıldılar." dedi.
CHP eski milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'dan skandal ifadeler!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 26, 2021
🔹Balbay, katıldığı bir programda "Suriye'nin teröristlerini aldık, Türkiye'de eğittik" ifadelerini kullandı!pic.twitter.com/QjCRNGv2Yp
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