CHP'li milletvekili yayında bunu söylerken o skandal bildiri yayınlandı! Tesadüf mü?
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, katıldığı canlı yayında "seçilmiş siyasi iktidarı yargılayacaklarını" söylediği sırada skandal bildirinin yayınlanması akıllara soru işaretleri getirdi.
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin skandal bildiyi yayınladığı gece katıldığı canlı yayında skandal ifadelerde bulundu. Erdoğdu o yayında 'seçilmiş siyasi iktidarı yargılayacaklarını' söyledi.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin yapıldığı gece CHP milletvekilinin, seçilmiş siyasi iktidarı TRT'de canlı yargılayacaklarını söylemesi akıllara soru işaretleri getirdi.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin yapıldığı gece CHP milletvekili Aykut Erdoğdu seçilmiş siyasi iktidarı TRT’de canlı yargılayacaklarını söylüyor.
CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, 104 amiralin darbe imalı bildiriyi yayınladığı gece katıldığı canlı yayında skandal ifadelerde bulundu— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 5, 2021
🔹Erdoğdu'nun aynı gece yayında 'seçilmiş siyasi iktidarı yargılayacaklarını' söylemesi akıllara soru işaretleri getirdi. pic.twitter.com/34vHYO6kKy
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