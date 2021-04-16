CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çaka Bey heykeli

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerden başı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi dün ilk Türk denizcilerden Çaka Bey için yaptığı heykeli tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Konak Pier önündeki heykelin açılışına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de katıldı.

"HEYKEL YAPMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Tunç Soyer açılışta “İzmir'in bir çok yerinde yaptırdığımız heykellerle şehrin tarihindeki önemli değerlerin anısını yaşatmayı sürdürüyoruz

"AMACIMIZ İLHAM KAYNAĞI OLMAK"

Amacımız, Çaka Bey'in hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.