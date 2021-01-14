CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal atama

MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 48’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 İzmir Büyükşehir Belediye personeli arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro koordinatörü Orçun Masatçı da gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından MLKP terör örgütüne yönelik bugüne kadarki en büyük operasyon yapıldı. 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 48’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 İzmir Büyükşehir Belediye personeli arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro koordinatörü Orçun Masatçı da yer aldı. Masatçı’nın MLKP terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından tiyatronun başına yönetici olarak getirilen Masatçı daha önce terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

Operasyonda 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 4 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu belirtildi.

MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro koordinatörü Orçun Masatçı, terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesi ile yargılandığı davada 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış olmasına rağmen önce CHP'li Konak Belediyesi'nin kültür-sanat işleri koordinatörlüğüne getirildi. Daha sonra ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görevine başlayn Tunç Soyer, Orçun Masatçı'yı İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro koordinatörü yaptı. Orçun Masatçı MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesi ile 2 yıl 2 ay ceza almasına rağmen Tunç Soyer'in Orçun Masatçı'yı Tiyatro Koordinatörü olarak görevlendirmesi, tiyatro camiasında da tepkiye yol açmıştı. Emektar tiyatro sanatçılarından Nedim Saban, Orçun Masatçı'nın liyakat olarak yetersiz olduğunu ve sahte diploma ile görev yaptığını iddia etmişti.

Nedim Saban: "Tunç Soyer tüm iyiniyetliyle çok düşlenen bir hayali Şehir Tiyatrosunu gerçekleştiriyor ama yanlış kişiyle. Koordinatör olarak düşünülen kişiyle çok çalışmada beraber oldum, donanımı ve deneyimi yeterli değil. Diploması şaibeli. Orçun Masatçı idealist duruşuyla ve örgütçü ruhuyla ümit veren bir gençti. Ancak son on yılda özellikle son çalıştığı Konak Belediyesinde tiyatrolara karşı çalıştı, sadece kendisini kolladı ve hepimiz tarafından bolca sıfır puan aldı. Bir de taciz iddiaları, mobbing konuşuluyorsa insani değerlere, etiğe önem veren başkanın yeniden düşünmesi gerekir. Özdemir Nutku Hocamız başta olmak üzere kaybettiğimiz ya da halen hayatta olan ustaların hayalleri ve bu yönde çalışmalarına yazık olur, İzmir Tiyatrosu ölü doğar.

Tunç Soyer tüm iyiniyetiyle çok düşlenen bir hayali Şehir Tiyatrosunu gerçekleştiriyor ama yanlış kişiyle. Koordinatör olarak düşünülen kişiyle çok çalışmada beraber oldum, donanımı ve deneyimi yeterli değil. Diploması şaibeli — nedim saban (@nedimsaban) June 20, 2020

Tunç Soyer tüm iyiniyetiyle çok düşlenen bir hayali Şehir Tiyatrosunu gerçekleştiriyor ama yanlış kişiyle. Koordinatör olarak düşünülen kişiyle çok çalışmada beraber oldum, donanımı ve deneyimi yeterli değil. Diploması şaibeli — nedim saban (@nedimsaban) June 20, 2020

YAZAR ve yönetmen Özlem Lale de, Masatçı'nın kendisini St. Petersburg'da tiyatro eğitimi aldığını söylediği bilgisinin yalanlandığını iddia ederek, "Kendisi soranlara mezun olduğu lisenin adıyla cevap vermektedir. Çalıştığını, çıraklığını yaptığını söylediği isimler kendisini tanımadıklarını beyan etmişlerdir. Eğitim durumu şaibeli bu arkadaşımızla iki kelam ettiğinizde tiyatrodan bihaber olduğunu anlarsınız. Kendisi İzmir Şehir Tiyatrolarının kurulması için sağlığı boyunca mücadele eden merhum hocamız Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya karşı yazdığı ve çapını aşan bildirileriyle camiamızda 'çok iyi' tanınır" dedi.

Hadi gene konuşalım :) Allah kitap aşkına tiyatro eğitimini uzaktan veren "üniversite" hangisi? Bahsedilen Basel, Hamburg, Stuttgard, Venedik'in bu eğitimlerden haberi var mı?

Kendisi kaç dil biliyor? Meşhur St. Petersburg Üni. ne oldu? pic.twitter.com/fiM0MtCOkn — Özlem Lale (@lalushaozlem) July 2, 2020

Tiyatro Eleştirmeni Melih Anık da, "Masatçı benim için şaşırtıcı bir atama. Tunç Soyer bu seçimi nasıl yaptı anlamak zor" ifadelerini kullandı.

İzmir Şehir Tiyatroları koordinatörlüğüne getirilen Orçun Masatçı ile ilgili olarak tiyatro alemi suskun sadece @lalushaozlem konuşuyor. Benim için şaşırtıcı bir atama. @tuncsoyer bu seçimi nasıl yaptı anlamak zor. — Melih Anık (@melihanik) June 20, 2020

Yeni Asır Orçun Masatçıyı hedef göstermiş. Kendisinin siyasi görüşü kimseyi ilgilendirmez. Demokrasiden söz ediyorsak tabii.. Masatçı'nın sorunu eğitim durumunun şaibesi, üzerinde hala aklanamadığı ve ceza aldığı taciz davası ve ne yazık ki KHKlıların mağduriyetini sömürmek. — Özlem Lale (@lalushaozlem) June 17, 2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen Orçun Masatçı'nın MLKP terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındığı kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in, terör örgütü suçundan 2 yıl 2 ay ceza almış, hakkında taciz ve sahte diploma iddiaları olan, tiyatro camiasının liyakatsizlikle eleştirdiği Orçun Masatçı'yı tiyatro koordinatörü yapması ise kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.