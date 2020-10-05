CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tekzip yayınlanan habere ödül verdi

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yalan haberler yapmıştı. Altun, yalan haberlere karşı yasal mücadele başlatırken diğer taraftan gazete haberleri ile ilgili de tekzip talebinde bulunmuştu.

Cumhuriyet 31 Mayıs Pazar günkü sayısında hakkında tekzip kararı verilen 3 haberi ile ilgili cevap ve düzeltme metni yayınlamak zorunda kalmıştı.

YALAN HABERE ÖDÜL

Tüm bunlar kamuoyu tarafından da bilinirken, CHP'li İzmir Büyükşehir'in yalan haberi büyük ödüle layık görmesi skandal olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber nedeniyle gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabiri Hazal Ocak ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. hakkında 250 bin TL'lik tazminat talebiyle dava açmıştı.