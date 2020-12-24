CHP'li İzmir Belediyesinden Charlie Hebdo karikatüristine davet
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından online düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Mizah Festivaline İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu da davet edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın iptal edildiğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivaline Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu'nun da davet edildiği ortaya çıktı.
Pek çok kişi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Bu tepkileri göz önüne alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de programın iptal edildiğini açıkladı.
Bu toplantı iptal edilmiştir. https://t.co/a9UMmcRvgT— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 23, 2020
Karikatürist Plantu'nun, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo'ya destek çıktığını hatırlatan vatandaşlar, "Özür Dilemek istemiyorum, Mücadele Etmek istiyorum" diyerek karikatürlere desteğini ortaya koyduğunu belirtti.
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