CHP'li isimden Ahmet Altan isyanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahliyesi sonrasında geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ahmet Altan'a CHP'li eski Milletvekili Haluk Pekşen'den tepki geldi. Pekşen, Altan'ı 'suç örgütü elebaşısı' olarak tanımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye
edilen Ahmet Altan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesi sonrasında CHP'li eski Milletvekili Haluk
Pekşen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
"PİŞMAN OLDUĞUNU DUYAN VAR MI?"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pekşen, Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Altan'ı 'suç örgütü elebaşısı' olarak tanımlayan Pekşen, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye tarihin en karanlık sürecine Ahmet Altan’ın insanlık dişi propaganda iftiralarıyla düşürüldü. Taraf gazetesi“Kumpas Davaları”nı planlayan,kurgulayan
suç örgütüdür. Altan bu hain suç örgütünün elebaşısıdır. Yaptıklarından özür dilediğini pişman olduğunu duyan var mı?"
Türkiye tarihin en karanlık sürecine Ahmet ALTAN’ın insanlık dişi propaganda iftiralarıyla düşürüldü.— Haluk Pekşen (@halukpeksen) April 16, 2021
Taraf gazetesi“Kumpas Davaları”nı planlayan,kurgulayan suç örgütüdür.
Altan bu hain suç örgütünün elebaşısıdır.
Yaptıklarından ÖZÜR DİLEDİĞİNİ pişman olduğunu DUYAN var mı?
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