CHP'li isimden Ahmet Altan isyanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye

edilen Ahmet Altan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesi sonrasında CHP'li eski Milletvekili Haluk

Pekşen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PİŞMAN OLDUĞUNU DUYAN VAR MI?"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pekşen, Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Altan'ı 'suç örgütü elebaşısı' olarak tanımlayan Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye tarihin en karanlık sürecine Ahmet Altan’ın insanlık dişi propaganda iftiralarıyla düşürüldü. Taraf gazetesi“Kumpas Davaları”nı planlayan,kurgulayan

suç örgütüdür. Altan bu hain suç örgütünün elebaşısıdır. Yaptıklarından özür dilediğini pişman olduğunu duyan var mı?"