CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor!

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahallede yapacağı kentsel dönüşüm projesinde, verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında. Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan mahalleli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendiler. Mahallelerindeki kentsel dönüşüm için verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdüler.

Gündemleri, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümdü. İddialarına göre o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde daire başına en fazla yüzde 20 kesinti sözü verdi. Ancak o kesinti yüzde 65'lere kadar çıktı.

Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan bir grup mahallelinin tek derdi metrekare kesintisi değildi. Kentsel dönüşüm bahanesiyle doğalgaz, su ve elektrik gibi hizmetlerinin de kesilmek istendiğini söylediler.