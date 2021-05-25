CHP’li İBB’de israf günden güne artıyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği günden bu yana belediyenin harcamaları artarken yatırımları hızla azalmaya devam ediyor.

İncelenen harcamalarda görüldüğü üzere İBB'nin 2020 yılında yatırım harcamaları 2019 yılına oranla %14,19 azalmış.

Seçim döneminde "israfa son vereceğiz" diyerek algı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de araç kiralama işi için 2019 yılında 152 milyon 44 bin 105 TL harcanırken, 2020’de 222 milyon 479 bin 809 TL harcanmış. İBB’nin araç kiralama harcamalarında % 46,32 artış tespit edildi.

İBB'nin araç kiralama harcamalarında önceki yıllara göre yüksek oranda artışlar görülüyor.

Tamamen aynı özellikteki araçlar için yapılan ihalelerde kamu zararına sebebiyet verildiği raporlarla ispatlanmış durumda.

Taşıt Kiralama giderlerinde 2020 yılında 2019 yılına oranla %46,32 artış yaşandığı gözlemlenirken bütçeden 222.476.809.28 TL kullanılmıştır.

Meclis Denetim Raporları, İBB’de ki kamu zararına artan harcamaları ortaya çıkardı

Raporda İBB İstanbul Halk Süt Projesinin mevzuata aykırı olarak ihalesiz gerçekleştirildiği görüldü.

Kişi başı 3.883.33 TL’ye yemek yemişler

Raporda, ‘İBB 55 kişinin katıldığı 'İBB Üst Düzey Yönetici Personel İl Dışı İstişare Toplantısı' için kişi başı 3,883,33 TL'den 213,583,20 TL ödeme yapmıştır.’ denildi.

Yemekli toplantıda 48.600.00’lik ödeme

CHP’li İBB, 'Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri İle Koordinasyon Toplantısı' için Güngör Et Lokantasına 180 kişi için 48,600,00 TL ödeme yaptı.

Portre ödemesindeki rakam da yalan çıktı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da müzayede ile satışa sunulan Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıktığı iddia edilen Fatih Sultan Mehmet'in portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın alındığı söylenmişti ancak incelenen raporda 935,250,00 Sterline fatura edildiği tespit edildi.

Misafirlere hediye pahalıya patladı

İBB’nin 'Ahmet Han (3.Ahmet) Çeşmesinin Suyunun Akıtılması İşinin ' 6.000.00 T+KDV bedelle yaptırıldığı ortaya çıkarken, İSKİ Genel Müdürünün üst düzey misafirlerine hediye etmesi için 'Ahmet Han ( 3.Ahmet) Çeşmesi Mağlova ve Kemeri Minyatür Çizim, Kalıp ve Üretimi' işine 95,500,00 TL bedelle alım yaptığı belirlendi.