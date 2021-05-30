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CHP'li İBB, Zeytinburnu'ndaki yeşillik alanları söküyor

İBB, duvarlarda bulunan çiçek ve yeşillikleri kaldırması tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşil alana karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediyede çalışan ekipler, İstanbul’un yol kenarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını sökmeye devam ediyor.

YÜKSEK MAALİYET GEREKÇESİ
Bu kez Zeytinburnu bağlantı kavşağındaki yeşillik alan için harekete geçen ekipler, bitkileri bakım maliyeti fazla iddiasıyla kaldırmaya başladı.

Sosyal medyaya düşen o görüntüler ise tepkileri de beraberinde getirdi.

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