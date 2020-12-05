CHP'li İBB, yine vatandaşları mağdur etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.

Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan veya eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.

D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de ise otobüs duraklarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettiklerini söyledi.

Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu, "Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den beri otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum" dedi.

İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise "Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz. Yarım saatte bir sefer var. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.