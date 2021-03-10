CHP'li Halk TV'den Temel Karamollaoğlu çıkışı: Temel reis

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin 'kadına şiddeti 10 misli artırdığını' belirterek "Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil" dedi.

Karamollaoğlu'nun bu sözlerini haberleştiren CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'nin internet sitesi ise habere attığı başlıkla eleştiri oklarının hedefi oldu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'TEMEL REİS' DİYE BAHSETTİLER

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin liderinden 'Temel Reis' diye söz eden Halk TV, özellikle Saadet Partililerin tepkisini çekti.

Temel Reis, kadına şiddetin nedenini buldu: 'İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti 10 misli artırdı' https://t.co/VdyeHoflHi — Halk TV (@halktvcomtr) March 10, 2021

SAADET'İ GÖZDEN Mİ ÇIKARDILAR?

Halk TV'nin bu haberi ile, özellikle son dönemde Saadet Partisi'ni saarına katmak için hamleler yapan Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürüldüğü gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Halk TV, geçtiğimiz günlerde sansür iddiaları ile gündeme gelmişti. Televizyondan kovulan bazı çalışanlar, Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği konuşulan ve kısa sürede kapatılan Olay TV'nin haberlerini yaptıkları için işten çıkarıldıklarını öne sürmüştü.