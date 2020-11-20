CHP'li Gökçen: Transların ameliyatı ve ilaçları SGK tarafından karşılansın
CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının SGK tarafından karşılanması önerisinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında bir rapor yayımladı.
"Hormon ilaçlarını SGK karşılasın"
Transların Türkiye’de temel haklarından yararlanmadığını belirten Gökçen, transların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
Gökçen, raporda "Beden uyum sürecine erişimleri kolaylaştırılmalı, hormon ilaçları ve ameliyatlarının SGK kapsamında karşılanması sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.
Yeni Şafak
Yorumlar