CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi’de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına yaklaşık üç hafta kaldı. 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek toplantı öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en dişli rakibi Muharrem İnce’nin, genel başkanlık için aday olmayacağı ortaya çıkmıştı. Ancak partideki galibiyetini garantileyen Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştiriler hala sürüyor. Son olarak CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar kaleme aldığı köşe yazısında, partinin son 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinin nedeninin ilkeleriyle uyumlu olmayan kadroların yönetimde bulunması olduğunu belirterek, “Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor” ifadelerini kullandı.

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına sayılı günler kaldı. Parti yönetimi salgına karşı kurultayın önlemler alınarak toplanacağını duyursa da muhalif kanattaki CHP'liler bu koşullarda Kurultay'ın toplanmasına karşı çıkıyor. CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar da bu eleştirilere katılan son isim oldu. Birgün'de kaleme aldığı köşe yazısında; CHP’nin son 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinin nedeninin ilkeleriyle uyumlu olmayan kadroların yönetimde bulunması olduğunu belirten Sağlar, yapılan yanlışlara da değindi.

Başarısız kadroları yenileyin

Başarısız kadroları yenileştirmek yerine farklı konuların gündemde tutulmasının yanlış olduğunu ifade eden Sağlar, “Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor” dedi.

Sağlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. İddiaya göre kurultay salonu 1300’ü aşan delegenin sadece 900’nü alabiliyor. 4 saatlik sürede yüksek sesle konuşmanın ve dolaşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Onur üyelerine ve PM’ye adaylığı için gerekli 10 imzayı almak için salona giriş yasaklanıyor.”

"Salgına rağmen kurultay iktidar yolunu açmaz"

Pandemi sürecinde tepkilere rağmen kurultayın yapılmasının bir getiri sağlamayacağını belirten eski vekil, “Salgının oluşturduğu yaşam riskine rağmen herkesin karşı çıktığı CHP kurultayı iktidar yolunu açmayacaktır. Aksine kendi evinde hak hukuk ve adaleti oluşturmayan bir partinin toplum indindeki görüntüsünü daha da karanlık hale getirecektir… CHP bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.