CHP'li Çetin Soysal aniden fenalaştı, yayın kesildi

TV 100'de dün akşam yayınlanan Gün Biterken adlı programda SuperHaber yazarı

Ceyhun Bozkurt, CHP'li eski milletvekili Çetin Soysal ve Hukukçu Dr. Ramazan

Arıtürk konuktu. Programda '128 milyar dolar' tartışmalarının konuşulduğu sırada

korkutan anlar yaşandı.

CHP'li eski vekil Çetin Soysal, konuyla ilgili açıklamalar yaparken önce göğsünü

tuttu sonra da kravatını gevşetti. Programın sunucusu Hande Aydemir'in "İyi

misiniz" sorusuna "İyi değilim" şeklinde yanıt veren Soysal'ın durumunu gören diğer

konuğun yardım etmek için hemen yerinden kalktığı görüldü.

CHP'li Çetin Soysal canlı yayında aniden fenalaştı, yayın kesildi



🔹Gerekli müdahaleler yapılarak hemen hastaneye kaldırılan Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. pic.twitter.com/CL8gpVewVM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 15, 2021

Soysal'ın fenalaşması sonrası yayın hemen kesildi. Hastaneye kaldırılan Çetin

Soysal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Programın sunucusu Hande Aydemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu

ifadeleri kullandı:

"Gün biterken programında rahatsızlanan Çetin Soysal’ı hastanede ziyaret ettik.

Sağlık durumu gayet iyi. Bu geceyi doktor kontrolünde geçirecek. Acil şifalar

dilerim..."