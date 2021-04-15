CHP'li Çetin Soysal aniden fenalaştı, yayın kesildi
TV 100 ekranlarında dün akşam yayınlanan Gün Biterken adlı programda korutan anlar yaşandı. CHP'li eski milletvekili Çetin Soysal, canlı yayında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TV 100'de dün akşam yayınlanan Gün Biterken adlı programda SuperHaber yazarı
Ceyhun Bozkurt, CHP'li eski milletvekili Çetin Soysal ve Hukukçu Dr. Ramazan
Arıtürk konuktu. Programda '128 milyar dolar' tartışmalarının konuşulduğu sırada
korkutan anlar yaşandı.
CHP'li eski vekil Çetin Soysal, konuyla ilgili açıklamalar yaparken önce göğsünü
tuttu sonra da kravatını gevşetti. Programın sunucusu Hande Aydemir'in "İyi
misiniz" sorusuna "İyi değilim" şeklinde yanıt veren Soysal'ın durumunu gören diğer
konuğun yardım etmek için hemen yerinden kalktığı görüldü.
CHP'li Çetin Soysal canlı yayında aniden fenalaştı, yayın kesildi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 15, 2021
🔹Gerekli müdahaleler yapılarak hemen hastaneye kaldırılan Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. pic.twitter.com/CL8gpVewVM
Soysal'ın fenalaşması sonrası yayın hemen kesildi. Hastaneye kaldırılan Çetin
Soysal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Programın sunucusu Hande Aydemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu
ifadeleri kullandı:
"Gün biterken programında rahatsızlanan Çetin Soysal’ı hastanede ziyaret ettik.
Sağlık durumu gayet iyi. Bu geceyi doktor kontrolünde geçirecek. Acil şifalar
dilerim..."
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