CHP'li Binnaz Toprak'tan parti yönetimine 'Suriyeli' tepkisi

CHP'nin yürüttüğü politikalardan rahatsız olan Öztürk Yılmaz ile Mustafa Sarıgül yeni parti kurarken, Muharrem İnce de parti kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Partide Muharrem İnce'yi destekleyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa ederken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar da parti yönetimi tarafından istifaya zorlandığını açıkladı.

BİR İTİRAZ DA BİNNAZ TOPRAK'TAN

CHP bu olaylarla sarsılırlen, parti içinde de itirazlar yükselmeye devam ediyor. O isimlere son olarak eski Milletvekili Binnaz Toprak da katıldı.

"YAKIŞMIYOR..."

Toprak, söz konusu paylaşımında "CHP’nin Suriyeli mültecilere yönelik tutumu sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partiye yakışmıyor" ifadesini kullandı.