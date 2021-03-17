CHP'li Binnaz Toprak'tan parti yönetimine 'Suriyeli' tepkisi
Son dönemde istifa haberleriyle sarsılan CHP'de fikir ayrılıkları sürüyor. CHP'li eski Milletvekili Binnaz Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin Suriyelilere yönelik tutumuna tepki gösterdi.
CHP'nin yürüttüğü politikalardan rahatsız olan Öztürk Yılmaz ile Mustafa Sarıgül yeni parti kurarken, Muharrem İnce de parti kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere.
Partide Muharrem İnce'yi destekleyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel istifa ederken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar da parti yönetimi tarafından istifaya zorlandığını açıkladı.
BİR İTİRAZ DA BİNNAZ TOPRAK'TAN
CHP bu olaylarla sarsılırlen, parti içinde de itirazlar yükselmeye devam ediyor. O isimlere son olarak eski Milletvekili Binnaz Toprak da katıldı.
"YAKIŞMIYOR..."
Toprak, söz konusu paylaşımında "CHP’nin Suriyeli mültecilere yönelik tutumu sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partiye yakışmıyor" ifadesini kullandı.
CHP’nin Suriyeli multecilere yonelik tutumu sosyal demokrat oldugunu iddia eden bir partiye yakismiyor.— Binnaz Toprak (@ToprakBinnaz) March 16, 2021
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