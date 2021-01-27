AjansHaber.com.tr Gündem "Cuma namazı" gafı alay konusu oldu!

CHP'li Berhan Şimşek'in "Cuma namazı" gafı alay konusu oldu!

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, "Reklam olsun diye söylemiyorum. Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi. Oysa Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor.

Katıldığı bir TV programında asılsız iddialarla iktidarı ve Diyanet'i hedef alan CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirterek ''Reklam olsun diye söylemiyorum, Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi. CHP'li Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Çünkü Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma namazıyla ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığı'na asılsız iddialarla eleştiriler yöneltti.

Kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek ''Reklam olsun diye söylemiyorum Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi.

ŞOV YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU

Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Öyle ki Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

CHP Berhan Şimşek'ten skandal 'Militan' açıklamasıCHP Berhan Şimşek'ten skandal 'Militan' açıklamasıGündem

MUHARREM İNCE DE GAF YAPMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş'ta halka hitap eden İnce, Başkan Erdoğan'a cevap verirken, her gün Cuma namazı kıldığını söylemişti. İnce, "Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum" demişti.

İçişleri Bakanlığı, CHP eski milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunduİçişleri Bakanlığı, CHP eski milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunduGündem

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yalan haber sonrası özür dilemek zorunda kaldı
TikTok videosu büyük tepki çekmişti
Anlaşmada sona yaklaşıldı
MİT temizlik için harekete geçti
Tecavüz edip, kola ve aspirinle düşük yaptırmış
1,5 yılda 10 binden fazla araç kiraladı
AB yetkilisinden Türkiye açıklaması