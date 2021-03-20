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CHP'li belediyenin alkollü şarkılı 18 Mart etkinliği

Binlerce şehit verilen 106 yıllık destanın yıl dönümü 18 Mart'ta CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Batmaz alkollü eğlence düzenledi.

CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye personeline alkollü eğlence düzenledi. Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde alkol alırken eğlendi ve o anlarını kaydetti. İşte o anlar sosyal medyada yayınlanınca yer yerinden oynadı. CHP'li isme ve etkinlikte eğlenenlere tepki çığ gibi arttı. Etkinlikte pandemi kuralları da hiçe sayıldı. Görüntülerde Batmaz ve yanındakilerin maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ayrıca etkinliğin yapıldığı bağ evinin de kaçak olduğu iddia edildi.

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