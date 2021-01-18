CHP'li belediyeden terör takvimi

Esenyurt Belediyesi’nin 2020 yılı takviminde terör örgütlerine yer verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlattığı takvimde, THKP-C ve TKP/ML terör örgütü liderleri Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümleri de anıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından bölücü terör örgütlerince yapılan birtakım terör faaliyetlerini içeren takvim bastırıp kullandırdığına ilişkin inceleme başlattığı ortaya çıktı. Bakanlık, konuyla ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. İncelemelere göre belediyenin açtığı 14 bin 500 adetlik takvim ihalesini 84 bin 100 TL ve KDV bedeliyle Deniz Mühendislik kazandı.

ÇAYAN VE KAYPAKKAYA

Takvimin 'Tarihte Bugün' kısmında 18 Mayıs tarihinin takvim yaprağının arka yüzünde, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan'ın yakalanışı ve cezaevinden kaçışına yer verildi. 28 Mayıs tarihini gösteren takvim yaprağında ise TKP/ ML Terör Örgütünün sözde kurucusu olan İbrahim Kaypakkaya'nın yakalanıp işkence yapıldığı ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.

KALEKOL PROTESTOSU

Takvimin 31 Mayıs yaprağında ise Gezi Parkı eylemlerinin tüm ülkeye yayıldığına ilişkin ifadeler yer alırken, 28 Haziran kısmında ise terör örgütü PKK ile mücadele amacıyla Lice'de Kalekol yapılmasını protesto edenlere, askerler tarafından müdahale edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Müfettişlere yazılı bir şekilde ifade veren, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlar tarafından gelen talep üzerine bir takvim basılması ihtiyacı doğdunu, söz konusu takvimde Türkiye ve dünyada yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere yer verildiğini söyledi. Bozkurt, takvimde asla bir terör örgütünü övücü bilgilere yer verilmediği ve bu kasıtla hareket edilmediğini öne sürdü.