CHP'li belediyeden Atatürk'e büyük saygısızlık

Belediye, Atatürk'ün talimatıyla milli şehit ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıt heykelini parktaki bakımı gerekçe göstererek yerinden kaldırdı. Parkın bakımını bitirip açılışını yapan CHP'li belediye, milli şehidin anıtını yerine koymadı. Bununla da yetinmeyen belediye vatandaşların, çizgi film karakteri hayalet Casper'e atıfta bulunarak 'Casperin amcaları' diye dalga geçtiği yeni heykeller yerleştirdi. Vatandaşlar "Sen abuk sabuk heykelleri koyuyorsun ama Atatürk'ün milli şehit ilan ettiği şehidimizin anıtını koymuyorsun. Bu sanata yapılmış en büyük saygısızlık" ifadeleriyle CHP'li belediyeyi hedef aldı.

Adana'nın önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde, TBMM'nin 14 Ekim 1922'de, Atatürk'ün talimatıyla çıkardığı özel bir kanunla "Milli Şehit" olarak ilan ettiği Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıt heykelini yaptırdı. Fransa'da yaşayan heykeltıraş Ruhi Tuna tarafından yapılan heykel, 17 Mayıs 2003'te dönemin KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile Mehmet Kemal Bey'in kızı Müşerref Gürenci'nin de katılımıyla açıldı. Ancak son yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, göreve geldikten hemen sonra, parkın yeniden düzenleneceği gerekçesiyle heykeli kaldırttı.

Bu arada Kadir Aydar, ağır cezadaki davası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen Nisan'da görevden uzaklaştırıldı. Yerine başkan koltuğuna oturan CHP'li Hülya Erdem'de 19 ay sonra parkın düzenlemesini tamamladı.

YERİNE KOYDUKLARINIZ CASPER'İN AMCALARINA BENZİYOR

Erdem, sosyal medyadan yaptığı duyuruda ise heykelin koruma maksadıyla kaldırıldığını ve bakımda olduğunu öne sürdü. Ancak, hizmete açılan parka ne anlama geldiği belli olmayan yeni heykeller konulurken, milli şehidin heykeli yerine konmadı.

Başkan Erdem'in sosyal medyada "Işıl ışıl her yer. Tüm hemşerilerimizi parkımıza bekliyoruz" açıklamasına vatandaşlar, "Sanatla ilgilenen birisi olarak bir anlam veremedim. O meydana Atatürk, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, hatta deli Hasan gibi kişilerin büstleri yakışırdı. Hayalet Casper'in amcaları gibi bunlar.", "Başkan, ucubeleri parka yerleştireceğine Atatürk'ün talimatıyla 'Milli Şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in anıtını acili olarak yerine koysun" diyerek tepkilerini dile getirdi.

PROTESTO YAPACAK

Şehidin kızı Müşerref Gürenci ile birlikte heykelin 2003'teki açılışına katılan Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal "İlk duyduğumda şok oldum. Fransa'da yaşayan ve anıt heykeli yapan arkadaşım Ruhi Tuna'ya durumu anlattım. Bana, 'siyasi bir sebepten dolayı bir eser hele ki bir şehidin anıtı nasıl kaldırılır? Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Öcal, "Tekrar yerine konması için Ceyhan Belediye Başkanına mail atacağım. Konulmazsa protesto gösterisi yapacağım' dedi. Biz de gerçekten büyük üzüntü yaşıyoruz. Bir eser 19 aydır nasıl onarılamaz. Sen abuk sabuk heykelleri koyuyorsun ama Atatürk'ün milli şehit ilan ettiği şehidimizin anıtını koymuyorsun. Bu sanata yapılmış en büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.