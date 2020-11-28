CHP'li belediyeden anketçiye araç kıyağı

Özkiraz'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçla gezme görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Özkiraz'ın görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz"ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla Antalya'dan Ankara istikametine gittiği belirlendi. Özkiraz'ın Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu"da kara yakalandım" ifadeleri ve görüntüleri yer aldı.

20 Kasım saat 21.03'te paylaşılan görüntüde "Büyükşehir Belediyesi resmi hizmete mahsus araçtır" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Resmi araçların sadece resmi görevlerde ve ilgili kurumun personelinin kullanımına tahsis edildiği vurgulandı. Kemal Özkiraz'ın resmi araçla il dışında ne maksatla bulunduğu ise merak konusu oldu.