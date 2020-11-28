AjansHaber.com.tr Gündem CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi

CHP'li belediyeden anketçiye araç kıyağı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın anketlerini yaparken resmi araçları kullandığı ortaya çıktı.

Özkiraz'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçla gezme görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Özkiraz'ın görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz"ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla Antalya'dan Ankara istikametine gittiği belirlendi. Özkiraz'ın Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu"da kara yakalandım" ifadeleri ve görüntüleri yer aldı.

20 Kasım saat 21.03'te paylaşılan görüntüde "Büyükşehir Belediyesi resmi hizmete mahsus araçtır" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Resmi araçların sadece resmi görevlerde ve ilgili kurumun personelinin kullanımına tahsis edildiği vurgulandı. Kemal Özkiraz'ın resmi araçla il dışında ne maksatla bulunduğu ise merak konusu oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kritik gelişme
Akıncı Üssü davasında karar açıklandı
"Büyük depremler kapıda, hazır olun"
Washington yönetimine çağrıda bulundu
Dijital faşizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Türkiye yaraya neşteri vuracak
Asgari ücretlinin Maldivler'de fotoğrafı çıktı