CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
İzmir’in Karaburun İlçesi Mordoğan mevkiinde yol genişletme çalışması nedeniyle ağaç katliamı gerçekleştirildi.
CHP'li Karaburun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasında birçok ağaç söküldü.
İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamadı. Genç kız ağaçların sökülmesini gözyaşları içinde izledi.
İzmir’in Karaburun İlçesinde ağaç katliamı gerçekleştirildi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 2, 2020
🔹CHP'li Karaburun Belediyesi, "yol çalışması" gerekçesiyle ana yol olmayan caddede, en az 20 yıllık çam ağaçlarını dozerle söktü.
🔹Genç bir kız, ağaçların sökülmesini gözyaşları içerisinde kayda aldı. pic.twitter.com/VdNgWLUGms
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