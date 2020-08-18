CHP'li belediyede HDP modeli atama

Antalya'da adı 2 milyon liralık yolsuzlukla anılan ve faaliyet programı mecliste onaylanmayan, belediye lojmanına usulsüz harcamalar yapılan CHP'li Kumluca Belediyesi'nde tuhaf işler olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin incelemeye aldığı CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun belediye yönetimine eş başkan benzeri bir atama yaptığı ortaya çıktı. Köleoğlu'nun ayrıca müdür bulamadığı için bir kişiye 5 müdürlük görevi birden verdiği de tespit edildi.

HDP BENZERİ ATAMA

Başkan Mustafa Köleoğlu'nun göreve başladıktan sonra 31 Mayıs 2019'da kendisine yardımcı olarak Selahattin Kelleci, Mehmet Toprak ve Ramazan Uluşar'ı atadı. Kelleci ve Toprak'ın atamaları yönetmelik ve kanunlara uygun gerçekleştirilirken Uluşar'ın durumunun uygun olmamasına rağmen Başkan Yardımcısı olarak ataması yapıldı. Kapısındaki levha görev unvanı yazılan Ramazan Uluşar, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı olarak adına kartvizit bastırdı, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalar haberleştirilip paylaşıldı.

TAMAMEN KANUNSUZ

Başkan Yardımcılığı için seçilmiş Belediye Meclisi üyesi veya daha önceden 657 Sayılı Kanun'a tabi memur olma şartı olmasına rağmen Ramazan Ulaşar'ın bu vasıfları taşamadığı belirlendi. Müfettişlere ifade veren Uluşar'ın bu vasıfları taşımadığını söylediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin Ramazan Uluşar'ın kanunlara aykırı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Uluşar'ın attığı imzaların ise geçersiz olduğu vurgulandı. CHP'li Kumluca Belediyesi'nde HDP'li belediyelerin yaptığı gibi eş başkan atamasına benzer görevlendirme ise tepki çekti.

BİR KOLTUKTA 5 GÖREV

CHP'li Kumluca Belediyesi'nde skandal atamadan sonra bir kişiye 5 müdürlük görevi verilmesi de dikkat çeken başka bir konu oldu. Belediyede Plan ve Proje Müdürü olarak görev yapar Osman Duran'a 5 görev birden verildi. Başkan Mustafa Köleoğlu'nun atama yapacak başka bir müdür bulamadığı için Duran'ı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü ve Kırsal Hizmetler Müdürü olarak görevlendirmesi dikkat çekti.