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CHP'li belediye çöp kamyonuyla gıda kolisi taşıdı

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, ramazan ayında dağıtılan gıda kolilerini çöp kamyonlarında taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından videoya kaydedilirken, durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin gıda yardım kolileri dağıtımını çöp kamyonundan yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRIYORLAR"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın "Halk sağlığını hiçe sayan CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Gıda yardım kolilerini çöp araçlarıyla dağıtıyor. Her geçen gün ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar...." ifadesini kullandı.

"İNSANA VERDİKLERİ DEĞER..."

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ise "Küçükçekmece Belediyesi çöp aracı ile halka gıda yardımı yapmakta. İnsana verdikleri değer tamda bu samimiyet olmadan olmuyor ey CHP zorlama." paylaşımında bulundu.

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