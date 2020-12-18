CHP'li belediye bünyesindeki restorana HDP logosu

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP ile HDP arasındaki adı konmamış ittifak sonrası, birçok CHP'li belediyede HDP'lilerin işe alınması ve önemli görevlere getirilmesinin yankıları sürerken, Karşıyaka'da da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin naaşını emanet ettiği Karşıyaka'da, CHP'li Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi olan Kent A.Ş.'ye bağlı "Kent Garden" isimli restoran için akıl almaz bir logo hazırlayıp, kullanmaya başladı.

AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran (Önde)

AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, sosyal medya hesabından logonun bulunduğu görseli paylaşarak, "Sempatizan olduğunuzu biliyorduk. Ancak bu kadar alenen aşıklısı olduğunuzu hayal etmemiştik. Vatan, bayrak, toprak denince aklınıza gelenin vatan evlatlarımızın kanını döken, memleketimizin bütünlüğünü tehdit edenlerin, 50 yıllık hesabı gördüklerimizin kullandığı görselin olduğunu hatta bu görseli vatansever Karşıyaka'mızın içinde barındıracağınızı maalesef düşünmemiştik. Bu millet sizden bunun hesabını sorar. Karşıyaka halkı size bu koltukları bedelsiz emanet ettiği gibi bedel ödeterek geri almayı da bilir. Sıkıntı yok" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Belediyesi'ne bir tepki de AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli'den geldi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli

AK Partili Keseli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemi yaptığı gizli ittifak, Türkiye'nin dört bir yanından patlak vermeye devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK/YPG motifli çocuk parkından sonra, kirli ittifak kendini ne yazık ki gözbebeğimiz Karşıyaka'mızda göstermiştir. Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu mukaddes topraklarda, HDP'nin logosu, Karşıyaka Belesiyesi'ne bağlı Kent AŞ'nin Kent Garden Restoranı'na hiç utanmadan, gözümüzün içine bakarcasına, hatta kör göze parmak sokarcasına verilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu ilçemizde belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Atatürk'ün arkasına saklanmaktan hiç mi çekinmediniz? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır?" dedi.

Deprem ve sel gibi felaketlerde, belediyenin önlem eksikliği olmasına rağmen yine de vatandaşın mağduriyetinin arasında siyaset yapmadığını kaydeden Keseli, "Sayın Cemil Tugay, deprem döneminde siyaset olmaz dedim sustum. Mavişehir'i su bastı, vatandaşın derdinin arasında siyaset olmasın dedim sustum. O logo oradan gidecek, bu rezillik bitecek!" ifadelerini kullandı.