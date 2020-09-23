CHP'li başkan yasağa rağmen kağıt oynadı

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüse karşı kahvelerde 'her oyunda yeni kağıt açılsın' önerisi gündemi meşgul ederken CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi.

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüs yasağına rağmen kahvede kağıt oynadı.

MASKE KURALINI DA TANIMADILAR

Denizli'ye bağlı CHP'li Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi. Lokal de oyun oynayanların maskesiz olması da gözden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti.

"HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı.