CHP'li başkan: Kayınçoma rica ettim!

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin CHP'li belediye Başkanı Yüsran Erden'in kayınbiraderi Hamit Hancıoğlu'nu fen işleri müdürü yapması büyük tepki çekmişti. Yeniden göreve geldiği 2019 yılında mühendis olan eski müdürü başka bir kadroya atayarak kayınçocosunu işe alan Erden, "Kimseyi bulamadım, kayınçoma rica ettim." sözleriyle yeni bir skandala imza attı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüsran Erden'in fen işleri müdürü olarak işe aldığı kayınbiraderi Hamit Hancıoğlu skandalını örtmeye çalışırken çuvalladı. Bin milyon nüfuslu Aydın ilinde bir tane mühendis bulamayın "Kayınçomdan rica ettim, atamasını yaptım" sözleriyle tepkileri yine üzerine çekti.

KAYINÇO 2014 YILINDA EMEKLİ OLMUŞTU, 2019'DA YENİDEN MÜDÜR YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, daha önce Yenipazar Belediyesi'nde fen memuru ve fen işleri müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunan Hamit Hancıoğlu, 2014 yılında emekli oldu. Belediye Başkanı Yüsran Erden'in kayınbiraderi olan Hamit Hancıoğlu'nun, 2019 yılında yeniden fen işleri müdür vekili olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

KAYINÇONUN MAAŞI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Başkanın eşinin kardeşi olan Hamit Hancıoğlu'nun aynı zamanda encümen üyesi olarak görev yapması emeklilik maaşının yanında belediyeden de 15 bin 424 TL brüt maaş alması Aydın'da bazı kesimler tarafından eleştirilince gündem oldu.

YENİDEN BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA KADROLARIN DEĞİŞMESİ RAHATSIZ ETMİŞ

Başkan olduğu eski dönemde de kayınpederinin Fen İşleri Müdür olduğunu söyleyen Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "2009'da başkan olarak göreve geldiğimde zaten kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu Fen İşleri müdürüydü. 2014'te ben görevi bırakınca kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu ile birlikte mali işler müdürü de emekliye ayrıldı. Daha sonra kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu, Nazilli ve Yenipazar Aski sorumluluğunu da üstlendi. Ben daha sonra 2019 da yeniden belediye başkanı seçilip göreve geldiğimde birtakım kadroların değişmiş, fen işlerimüdürlüğünü, vekaleten ziraat mühendisi ve sözleşmeli bir memurun yürüttüğünü gördüm." diyerek kadroların değişmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

AYDIN'DA BİR MÜHENDİS BULAMAMIŞ, KAYINÇOSUNA RİCA ETMİŞ

Ziraat mühendisi olarak müdürlük görevini yürüten kişinin sözleşmeli olduğunu ve sözleşmeli memurun da idari görev yapmasının mevzuata aykırı olduğunu belirten Erden, müdürü yine aynı konumunda kadroya almak yerine başka bir kadroya atadığını belirterek, "Fen işleri müdürlüğü kadrosu boş kaldı ve buraya atayacak ve o görevi yapacak personel de yok. 2019'dan sonra köyler de bize bağlandı. 1988 den beri Yenipazar belediyesinde görev yapan bir kardeşimiz benim kayınbiraderim. Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım. Kayınçoma rica ettim. Mevzuat açısından herhangi bir sıkıntısı yok idi. 657 sayılı yasaya tabi olarak atamasını yaptım. 65 yaşına kadar çalışabilir" dedi.

KAYINÇOSUNUN MAAŞI 15 BİN 424 TL DEĞİL 9 BİN 975 TL'YMİŞ

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, kayınbiraderinin maaş bordrosunda yer alan brüt 15 bin 424 TL 06 kuruşluk rakamın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kayınbiraderim 9 bin 975 TL 21 kuruş bürüt, 7 bin 380 TL 78 kuruş net maaş alıyor" diyerek 15 bin 424 TL 06 kuruş olan rakamın eski gelir vergisi matrahı olduğunu kaydetti.