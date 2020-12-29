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CHP'li Altay: Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasıyla ilgili, "Böyle bir olay yok. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak soruları yanıtladı. Altay, CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasının hatırlatılması üzerine, "Böyle bir olay yok. Adı geçen milletvekilimizi yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Milletvekilimiz baba ile 1,5 dakikalık telefon konuşması yapıyor. Hiç tanımadığı bir babaya da zaten bir milletvekili, 'sen bundan vazgeç' demez. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez. Milletvekilimiz, böyle bir şeyin ispatlanması halinde bırakın CHP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa edeceğini kamuoyuyla paylaştı. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.

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Altay, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin, "Dün açıklanan asgari ücret, bir ayıptır. Şunu anlarım; millet olarak darboğazdayızdır ve bunun gereği olarak asgari ücret beklenilenden çok düşük gelir. 'Millet olarak sınavdan geçiyoruz' deriz. Kardeşim bu sınavdan hep fakir fukara mı geçecek?" dedi.

CNN Türk

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