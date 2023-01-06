CHP’li Ali Mahir Başarır: “Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde bir skandal daha”

Başarır, üniversite arazisinin ederinin çok altında bir fiyata peşkeş çektirildiğini ve bu şekilde üniversitenin milyonlarca lira zarara uğratılırken yandaşlarının haksız kazanç sağladığını belirtti.

“Bir firmaya peşkeş çekildi”

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne ait olan arsanın ihale komisyonu dahi oluşturulmadan, sözde bir ihaleyle kat karşılığında bir firmaya peşkeş çekildiğini dile getiren CHP’li Başarır, “Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor. Sahte diploma iddiasından sonra şimdi de 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan üniversiteye ait Ankara’daki arazinin 2015 yılında 7 milyon TL gibi komik bir rakama satılması var. Bu, arazinin satışı değil arazinin peşkeş çekilmesidir” dedi.

CHP’li Başarır, “Yapılan bu usulsüzlükler Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve arazinin üniversiteye geri verilmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca üçüncü şahıslara ait bağımsız bölüm tapularından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, ihalede yetkisiz ve temelde geçersiz işlem yapan, iradeyi fesata uğratan şahıslara yöneltilmesine karar verilmiştir” sözlerini dile getirdi.