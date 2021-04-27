CHP'den polisi şehit eden Kadir Aktar'ın ölümü araştırılsın önergesi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Bağcılar'da polisle uyuşturucu satıcılarının arasında çıkan silahlı çatışmada, polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

İNTİHAR ETTİ

Saldırganlardan biri olan Kadir A.'nın yaşı 17 olması nedeniyle tahliye edilmiş, tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi'ne kapatılmıştı.

Daha sonra tekrar tutuklanan Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

CHP: İNTİHAR MI DEĞİL Mİ...

17 yaşındaki Kadir A'nın ölümü Meclis gündemine taşındı.

CHP'li vekillerden oluşan bir heyet olayın intihar mı değil mi diye incelenmesini talep etti.

Adalet Bakanlığı’na ölümünün aydınlatılması için soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kadir A'nın ailesi ve avukatı ile iletişime geçtiğini belirtip,"17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.