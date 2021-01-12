CHP'den Muharrem İnce'ye bölünme tepkisi

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir parti kurma hazırlığı için kolları sıvadı.

10 seçim kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayan İnce'nin başlattığı hareket sonrası, CHP'den istifalar gelmesi an meselesi.

Şimdiden CHP'li 10 vekilin, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği belirtiliyor.

Memleket Hareketi’ni başlatan ancak halen CHP’den istifa etmeyen Muharrem İnce, kendisine destek verenlerin partiden dışlandığını iddia etti.

CHP: DIŞLAMA YOK

İnce’nin açıklamasını Milliyet’e değerlendiren CHP’li bir yönetici, ”Bizim gündemimizde İnce yok.” diyerek şunları söyledi;

“Öyle bir şey söz konusu bile değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kendisini destekleyenlerin sosyal medyası ile ne işimiz var ki bizim. Bizim gündemimizde vatandaşın gerçek sorunları var. Böyle bir şey için birilerini oluşturup, tek tek kişilerin sosyal medyalarının incenlemesi lâzım. Bizim de öyle bir insan kaynağımız da yok. Öyle bir zamanımız da yok onunla uğraşacak. Türkiye’nin asıl meselelerine odaklandık. CHP sosyal medyada birilerini takip etmeye değil, vatandaşın sorunlarını öncelemeye yönelik bir çalışma içinde.”

"MUHARREM İNCE BİZİ RİNGE ÇEKMEK İSTİYOR"

CHP’li bir başka yönetici ise İnce’nin sözleri konusunda, “Muharrem İnce bizi bir ringe çekmek istiyor, buna gitmez parti. Muharrem’in istediği sahada top oynamak istemez parti.” ifadesini kullandı.