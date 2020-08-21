CHP'den milletvekilleri ve parti yöneticilerine müjde talimatı

Edindiği bilgilere göre, CHP yönetimi bugün aldığı kararla, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin Başkan Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla ilgili yorum yapmamasını istedi.

PARTİLİLERE TALİMAT

Başkan Erdoğan’ın bugün vereceği ‘müjde’ ülke gündeminde ilk sırada yer almaya devam ederken CHP, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına mesafeli durma kararı aldı. Grup Başkanlığı’ndan vekillere gelen mesajda konuya dair yazılı ve görsel medyaya açıklama yapılmaması talimatı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Cuma günü bir müjde vereceğiz’ sözleri ülke gündeminde ilk sıradaki yerini korurken konuya dair iddialar da ortaya atılmaya devam ediliyor. Erdoğan’ın bahsettiği ‘müjde’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğu iddiası öne çıkarken konuya dair CHP tarafından birçok eleştirel yorum da geldi.

CHP cephesi Ayasofya’nın ibadete açılması sürecinde olduğu gibi Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya mesafeli durma kararı aldı. Grup Başkanlığı’ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, ‘’ Cumhurbaşkanının Bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur.’’ sözleri kullanıldı.

CHP'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15'te açıklayacağı "müjde"yle ilgili değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan "Müjde olarak doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz" dedi.

"Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz."