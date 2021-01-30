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Çelebi sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile CHP yönetimine çağrı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti. Vekil Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile CHP yönetimine çağrı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti. Meclis’te istifa gerekçelerini anlatmak amacıyla açıklama yapan vekiller, rahatsızlıklarını ve taleplerini 26-27 Ocak’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sunduklarını söyledi.  

Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak çağrı yaptı:

“Sn. Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim( elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!”

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