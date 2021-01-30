Çelebi sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile CHP yönetimine çağrı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti. Meclis’te istifa gerekçelerini anlatmak amacıyla açıklama yapan vekiller, rahatsızlıklarını ve taleplerini 26-27 Ocak’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sunduklarını söyledi.

Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak çağrı yaptı:

“Sn. Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim( elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!”

Sn.Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN! pic.twitter.com/mDizLghsRf

İşte o mektuptaki maddeler:

*Atatürk’ü benimsemeyenlerin partiden uzaklaştırılması

*Marjinal bir yapı olan 10 Aralık Hareketi’ne geçit verilmemesi

*Birinci parti olmak için çaba sarfedilmesi

*Terörün her türünün kınanması ve HDP’yle parti arasına mesafe konulması

*Kurucu değerlerle ilgili 10 Aralık 2020 tarihli mektuptaki hassasiyetlerin değerlendirilmesi

*Muharrem İnce gibi ‘dışlanan isimler’le diyalog kurulup partide kalması için ikna edilmesi

*Parti içi demokrasinin derinleştirilmesi

‘Teslim olmuyorum’

Çelebi istifa gerekçesini şu sözlerle anlattı: “Hem kurucu felsefeye aykırı tercihler hem Çelebi olmaz. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem ‘PKK terör örgütüdür‘ demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Silivri’de teslim olmamıştım, şimdi de teslim olmuyorum. Müebbet hapisler karşısında tehditlere boyun eğmemiştim, şimdi de eğmiyorum. Atatürk, Cumhuriyet ve Halk için boynumu kaldırıyorum.”

‘CHP istikametten saptı’

Aksoy ise şunları söyledi: “100 yıl sonra bugün Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün gösterdiği istikametten sapmıştır. (…)

CHP’den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz.”

Üç vekil, Kılıçdaroğlu ve Özel’le yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını ifade etti.

’29 Ekim Gücü’

Kendilerine ’29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, 10 Aralık’ta kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu. Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiği iddia edilerek, partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

Kılıçdaroğlu da, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur” yanıtını vermişti.

Üç isim bu hafta içinde önce Özel ile salı günü ise Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve mektupta dile getirdikleri rahatsızlıklarını yüz yüze ifade etmişlerdi.

Ankara kulislerinde üç ismin Memleket Hareketi’ni partiye dönüştüreceğini açıklayan Muharrem İnce’nin safına geçeceği konuşulmuştu.

10 Aralık Hareketi

Dönemin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin çağrısıyla 10 Aralık 2005’te İstanbul’da yapılan toplantıda yeni bir siyasi anlayışın gerekliliği masaya yatırılmıştı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katılmıştı.