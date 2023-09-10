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CHP'den EOKA'lı paylaşım

CHP 100. yıl için hazırladığı videoda bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı söz konusu videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP, 100. yıla özel hazırladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda akıllara durgunluk veren bir harekete imza attı.

TÜRK MÜCAHİTLER DİYE, EOKA'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFINI KULLANILDI

100. yıl için hazırlanan söz konusu videodaki bir sahnede Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diyerek kullanılan fotoğrafta, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafının kullanıldığı görüldü.

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