CHP'den başarısız eylem!

90’lı yılların Türkiye’si ekonomik krizler, faili meçhul cinayetler ve siyasal istikrarsızlık döngüsü içinde geçiyor. Her yeni gün, yeni bir siyasal, toplumsal kriz yaşanıyordu.

Bir kasım akşamı Balıkesir-Bursa karayolunun Susurluk mevkiinde gerçekleşen bir trafik kazası derin devlet-mafya ilişkisine dair önemli ipuçlarını ortaya çıkarmış ve bu olayın ardından Türkiye’de bazı taşlar yerinden oynamıştı.

İşte tam da o günlerde sivil toplum kuruluşları, siyasal partiler, farklı çizgilerden medya kuruluşları kazanın perde arkasında yaşananları araştırmış, kamuoyunda konuya dair büyük bir hassasiyet oluşturulmuştu.

CHP Lideri Özel’in bugün denediği ve başarısızlıkla sonuçlanan “lamba yakma-kapama” eylemi de ilk defa o günlerde ortaya çıkmıştı.

“Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık” adı verilen bu eylem, toplumun yıllardır kendinden gizlen gerçekleri su yüzüne çıkarma arzusunun bir tezahürü olmuş ve sadece sol, sosyal demokrat kesiminde değil, toplumun önemli bir bölümünde karşılık bulmuştu.

CHP Lideri Özel’in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısı, Türk siyasetinin yeni bir dönemine kapı araladı.

Özel’in açıklamamaları Türkiye’de adına “yumuşama” ya da “normalleşme” denilen dönemin artık son bulduğunu ve CHP’nin erken seçim kozunu tam manasıyla masaya sürdüğünü işaret ediyordu.

Partinin bu konudaki kararlılığının ilk göstergesi ise 90’lı yılların o meşhur eylemiyle gerçekleştirilecekti.

Eylemle ayrıca, toplumdaki “erken seçim” beklentisine dair nabız tutulacak, eyleme katılımın yüksek olması halinde “erken seçim” daha yüksek sesle dillendirilecekti.

“Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık” eylemine atıfta bulunarak seçilen saat 21.00 tercihi, özellikle İstanbul ve İzmir gibi batı illerinde henüz hava tam manasıyla kararmadan eylemin gerçekleştirilmesine neden oldu.

Havanın tam olarak kararmaması görüntü bütünlüğünü sağlayamayacağı için eylem özellikle batı illerinde değim yerindeyse ölü doğdu.

Türkiye çapında gerçekleştirilmesi planlanan böylesi büyük bir eylem, önceden planlanmaya muhtaçtır. Hele hele eylemin sonuçlarının CHP’nin toplumsal gücünü test edeceği gerçeği düşünüldüğünde aceleyle kalkışılan bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır.

Dikkatimi çeken bir diğer husus ise CHP’nin giriştiği böylesi büyük bir eyleme Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan herhangi bir destek gelmemesi oldu. Ne İmamoğlu ne de Yavaş, eyleme ilişkin sosyal medya hesaplarından bir tek paylaşım dahi yapmadılar.

Hal böyle olunca, CHP’nin asgari ücretliler ve emekliler alt başlığı ile yürüttüğü ilk “erken seçim” salvosu başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.