CHP'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle hedef alan yaptırımlarına ilşkin CHP'nin basın açıklamasını paylaştı.

Çeviköz, "Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmiyoruz. Türkiye S-400 sistemini almak zorunda kalmıştır." açıklaması ile CHP'nin verdiği tepkiyi paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, ABD’nin S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeviköz, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD'nin yaptırım uygulama kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz.

*Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz.

*Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi.

TÜM NATO ÜLKELERİNİ İLGİLENDİRMEKTEDİR

*Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2.5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir.

*Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararlar ise sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacak, NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde, tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir.

*Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1975 yılında Türkiye’ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi.

Çeviköz, CHP olarak, bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceklerini bildirdi.